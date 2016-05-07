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Мартин Штранцль
Статистика
Мартин Штранцль - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1980 (46), Гюссинг
#39 | Защитник
191 см | 83 кг
Австрия
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Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
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Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
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Лига Чемпионов 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
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Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 1
07.05.2016
Байер
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2 : 0
15.04.2016
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
5 : 1
05.02.2016
Вердер
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 3
23.01.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
0 : 3
11.09.2015
Гамбург
1' - 65'
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