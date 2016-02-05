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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 05 февраля 2016
Боруссия М
05.02.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Вердер
12'
Л. Штиндль
32'
А. Кристенсен
50'
А. Кристенсен
70'
Раффаэл (П)
88'
Х. Нордтвейт
56'
К. Писарро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
ГОЛ! 5:1!
Х. Нордтвейт
88'
86'
Замена
Л. Фрёде
️️️️
З. Юнузович
Замена
Б. Хргота
️️️️
Раффаэл
86'
Замена
М. Штранцль
️️️️
М. Дауд
84'
75'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
75'
Желтая карточка
З. Юнузович
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Раффаэл
70'
69'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Азар
67'
57'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Э. Уджа
56'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Писарро
ГОЛ! 3:0!
А. Кристенсен
Пас отдал
Раффаэл
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Кристенсен
Пас отдал
М. Дауд
32'
Желтая карточка
Т. Азар
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Зоммер
30
Эльведи
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
17
Вендт
13
Хинтереггер
81
Дауд
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
11
Раффаэл
3-2-2-1-2
1
Видвальд
23
Вестергор
29
Гувара
3
Джилободжи
8
Фритц
23
Гебре Селасси
21
Озтюнали
16
Юнузович
30
Кляйнхайзлер
14
Писарро
11
Уджа
9
Азар
16
Траоре
16
Траоре
9
Азар
81
Дауд
39
Штранцль
39
Штранцль
81
Дауд
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Хргота
11
Раффаэл
16
Юнузович
16
Фрёде
16
Фрёде
16
Юнузович
30
Кляйнхайзлер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
30
Кляйнхайзлер
11
Уджа
31
Бартельс
31
Бартельс
11
Уджа
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
25
Герхард Треммель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
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