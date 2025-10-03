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Жафар Ирисметов
Новости
Жафар Ирисметов - новости
Завершил карьеру
23 августа 1976 (50)
| Нападающий
178 см | 68 кг
Казахстан
Статистика
Новости
Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»
2025.10.03 15:39
Экс-форвард «Спартака» Ирисметов: «В Узбекистане сейчас больше людей за ЦСКА»
2024.02.09 11:07
Ирисметов: «Романцев – великий, но к 2001 году он от футболистов отдалился»
2017.05.05 08:16
8
Ирисметов обвинил Шикунова в непонятных трансферах «Спартака»
2017.05.05 07:16
20
Ирисметов: «В «Спартаке» ветераны относились ко мне никак»
2017.05.05 06:12
4
Ирисметов: «Титов и Парфенов в «Спартаке» были элитой, остальные – чернорабочими»
2016.11.08 11:28
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