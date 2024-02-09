Экс-форвард «Спартака» Ирисметов: «В Узбекистане сейчас больше людей за ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал, как повлиял переход Аббоса Файзуллаева в ЦСКА на болельщиков в его стране.
«Аббос уже в Москве плов раздает, так что не только в Узбекистане, но и в России много его поклонников. Конечно, где играет наш, тот клуб мы и поддерживаем. «Спартак» – популярный клуб, народная команда, но сейчас больше людей за ЦСКА», – сказал Ирисметов.
- 20-летний Файзуллаев в нынешнем сезоне провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.
- Ирисметов играл за «Спартак» в первой половине 2001 года.