Экс-форвард «Спартака» Ирисметов: «В Узбекистане сейчас больше людей за ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал, как повлиял переход Аббоса Файзуллаева в ЦСКА на болельщиков в его стране.

«Аббос уже в Москве плов раздает, так что не только в Узбекистане, но и в России много его поклонников. Конечно, где играет наш, тот клуб мы и поддерживаем. «Спартак» – популярный клуб, народная команда, но сейчас больше людей за ЦСКА», – сказал Ирисметов.