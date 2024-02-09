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    • Экс-форвард «Спартака» Ирисметов: «В Узбекистане сейчас больше людей за ЦСКА»

    Экс-форвард «Спартака» Ирисметов: «В Узбекистане сейчас больше людей за ЦСКА»

    Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал, как повлиял переход Аббоса Файзуллаева в ЦСКА на болельщиков в его стране.

    «Аббос уже в Москве плов раздает, так что не только в Узбекистане, но и в России много его поклонников. Конечно, где играет наш, тот клуб мы и поддерживаем. «Спартак» – популярный клуб, народная команда, но сейчас больше людей за ЦСКА», – сказал Ирисметов.

    • 20-летний Файзуллаев в нынешнем сезоне провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.
    • Ирисметов играл за «Спартак» в первой половине 2001 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.02.2024 11:07
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1707474314
    Спартак не народная,укрывает уголовника
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    TIMOTHY
    1707475200
    Узбеки и свинина...и говорить нечего
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