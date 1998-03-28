|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:4
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|22.08.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|29.07.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|22.07.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Уралан (Элиста)
|01.07.1998
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|24.06.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Торпедо (Москва)
|21.06.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.06.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|04.04.1998
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|28.03.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Ротор (Волгоград)