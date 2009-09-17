Эдгар - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Насьональ
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|1' -70'
|Насьональ (Фуншал)
|5:1
|Аустрия (Вена)
|03.12.2009
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|4:1
|Насьональ (Фуншал)
|05.11.2009
|1' -90'
|Насьональ (Фуншал)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|64' 45'
|22.10.2009
|1' -78'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Насьональ (Фуншал)
|01.10.2009
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Насьональ (Фуншал)
|17.09.2009
|1' -90'
|Насьональ (Фуншал)
|2:3
|Вердер (Бремен)