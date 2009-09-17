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    Эдгар - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бруно
    Фамилия да Силва
    Команда Аль-Шабаб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1987 (36 лет)
    Рост 190
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Насьональ 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 1' -70' Насьональ (Фуншал) 5:1 Аустрия (Вена)
    03.12.2009 Был в запасе Вердер (Бремен) 4:1 Насьональ (Фуншал)
    05.11.2009 1' -90' Насьональ (Фуншал) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    64' 45'
    22.10.2009 1' -78' Атлетик (Бильбао) 2:1 Насьональ (Фуншал)
    01.10.2009 1' -90' Аустрия (Вена) 1:1 Насьональ (Фуншал)
    17.09.2009 1' -90' Насьональ (Фуншал) 2:3 Вердер (Бремен)
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