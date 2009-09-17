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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Насьональ - Вердер
Насьональ - Вердер: обзор матча 17 сентября 2009
Насьональ
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 3
Завершен
Вердер
68'
Ф. Лопес
75'
Р. Халлиш
37'
Т. Фрингс (П)
55'
К. Писарро
85'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Вердер
Замена
М. Морено
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 2:3!
К. Писарро
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 2:2!
Р. Халлиш
Замена
П. Нимайер
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лопес
Замена
К. Амунеке
️️️️
Л. Салино
ГОЛ! 0:2!
К. Писарро
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
Н. Печник
Замена
Матеус
️️️️
Веллингтон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Фрингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
6
Клебер
ЦП
5
Веллингтон
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
9
Эдгар
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Насьональ
12
Пажетат Дуглас
ВР
44
Клебао
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
9
Матеус
ПП
18
Анселмо
ЦФ
11
Кевин Амунеке
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
3-5-2
1
Бракали
5
Халлиш
33
Лопес
20
Луис Альберто
5
Веллингтон
30
Салино
16
Микаэл
2
Аурелиу
6
Клебер
11
Печник
9
Эдгар
4-1-3-1-1
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
27
Налдо
17
Бениш
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
6
Боровски
22
Марин
14
Писарро
30
Салино
11
Амунеке
11
Амунеке
30
Салино
11
Печник
5
Томашевич
5
Томашевич
11
Печник
5
Веллингтон
9
Матеус
9
Матеус
5
Веллингтон
22
Марин
18
Нимайер
18
Нимайер
22
Марин
14
Писарро
9
Морено
9
Морено
14
Писарро
Остались в запасе
Насьональ
Вердер
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
44
Клебао
ЦЗ
12
Пажетат Дуглас
ВР
Главный тренер
Мануэль Машаду
8
Петри Пасанен
ЛЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
44
Клебао
ЦЗ
12
Пажетат Дуглас
ВР
Остались в запасе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Насьональ - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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