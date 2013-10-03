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    Мичел Платини - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Мичел
    Фамилия Платини
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2014 79' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Лудогорец (Разград)
    13.03.2014 73' -90' Лудогорец (Разград) 0:3 Валенсия (Валенсия)
    27.02.2014 77' -90' Лудогорец (Разград) 3:3 Лацио (Рим)
    24.10.2013 78' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Лудогорец (Разград)
    03.10.2013 Был в запасе Лудогорец (Разград) 3:0 Динамо (Загреб)
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