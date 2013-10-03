Мичел Платини - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Мичел
|Фамилия
|Платини
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Мичел
|Фамилия
|Платини
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2014
|79' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Лудогорец (Разград)
|13.03.2014
|73' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:3
|Валенсия (Валенсия)
|27.02.2014
|77' -90'
|Лудогорец (Разград)
|3:3
|Лацио (Рим)
|24.10.2013
|78' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|03.10.2013
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|3:0
|Динамо (Загреб)