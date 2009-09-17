Георги Христов - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Георги
|Фамилия
|Христов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Георги
|Фамилия
|Христов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|76' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|02.12.2009
|1' -52'
|Левски (София)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.10.2009
|56' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Левски (София)
|01.10.2009
|1' -71'
|Левски (София)
|0:4
|Лацио (Рим)
|17.09.2009
|1' -61'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Левски (София)