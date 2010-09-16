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    Александр Киров - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Киров
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 1990 (32 года)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 88' -90' Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    01.12.2010 Был в запасе Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    21.10.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Левски (София)
    30.09.2010 78' -90' Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
    16.09.2010 90' -90' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
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