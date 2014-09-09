Веселин Минев - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Веселин
|Фамилия
|Минев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пазарджик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Веселин
|Фамилия
|Минев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пазарджик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болгария
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2015
|1' -63'
|Италия
|1:0
|Болгария
|03.09.2015
|Был в запасе
|Болгария
|0:1
|Норвегия
|16.11.2014
|1' -90'
|Болгария
|1:1
|Мальта
|86'
|13.10.2014
|1' -90'
|Норвегия
|2:1
|Болгария
|87'
|10.10.2014
|Был в запасе
|Болгария
|0:1
|Хорватия
|09.09.2014
|1' -90'
|Азербайджан
|1:2
|Болгария