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    Веселин Минев - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Веселин
    Фамилия Минев
    Команда Левски
    Состав Основной
    Родной город Пазарджик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2015 1' -63' Италия 1:0 Болгария
    03.09.2015 Был в запасе Болгария 0:1 Норвегия
    16.11.2014 1' -90' Болгария 1:1 Мальта
    86'
    13.10.2014 1' -90' Норвегия 2:1 Болгария
    87'
    10.10.2014 Был в запасе Болгария 0:1 Хорватия
    09.09.2014 1' -90' Азербайджан 1:2 Болгария
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