Виктор Генев - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Генев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Генев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29.10.2011
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2011
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|14.10.2011
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|24.09.2011
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|03.09.2011
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.08.2011
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.08.2011
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)