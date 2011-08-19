Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виктор Генев - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Генев
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 октября 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11