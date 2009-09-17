Цветан Димитров - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Цветан
|Фамилия
|Димитров
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Цветан
|Фамилия
|Димитров
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|1
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Левски (София)
|01.10.2009
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|Лацио (Рим)
|17.09.2009
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Левски (София)