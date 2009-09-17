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    Цветан Димитров - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Цветан
    Фамилия Димитров
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 1 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Левски (София)
    05.11.2009 Был в запасе Левски (София) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    22.10.2009 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Левски (София)
    01.10.2009 1' -90' Левски (София) 0:4 Лацио (Рим)
    17.09.2009 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Левски (София)
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