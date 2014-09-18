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    Лауренциу Рус - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Лауренциу
    Фамилия Рус
    Команда Астра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астра 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 5:1 Астра (Джурджу)
    27.11.2014 1' -90' Астра (Джурджу) 1:0 Динамо (Загреб)
    39'
    06.11.2014 Был в запасе Астра (Джурджу) 1:1 Селтик (Глазго)
    23.10.2014 87' -90' Селтик (Глазго) 2:1 Астра (Джурджу)
    02.10.2014 Был в запасе Астра (Джурджу) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    18.09.2014 Был в запасе Динамо (Загреб) 5:1 Астра (Джурджу)
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