Лауренциу Рус - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Лауренциу
|Фамилия
|Рус
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Лауренциу
|Фамилия
|Рус
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астра
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|5:1
|Астра (Джурджу)
|27.11.2014
|1' -90'
|Астра (Джурджу)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|39'
|06.11.2014
|Был в запасе
|Астра (Джурджу)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|23.10.2014
|87' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Астра (Джурджу)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Астра (Джурджу)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|5:1
|Астра (Джурджу)