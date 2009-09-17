Юрий Жигарев - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Жигарев
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Жигарев
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вентспилс
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|1' -58'
|Херенвен (Херенвен)
|5:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|03.12.2009
|Был в запасе
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:1
|Герта (Берлин)
|05.11.2009
|1' -50'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Вентспилс (Вентспилс)
|45'
|22.10.2009
|60' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)
|01.10.2009
|1' -63'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|17.09.2009
|1' -86'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Вентспилс (Вентспилс)
|41'