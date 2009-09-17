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    Жан-Поль Ндеки - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Жан-Поль
    Фамилия Ндеки
    Команда Вентспилс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 октября 1982 (40 лет)
    Рост 196
    Вес 96
    Статистика по турнирам
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