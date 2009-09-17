Жан-Поль Ндеки - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Жан-Поль
|Фамилия
|Ндеки
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|196
|Вес
|96
|Имя
|Жан-Поль
|Фамилия
|Ндеки
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|196
|Вес
|96
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вентспилс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|5:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|03.12.2009
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:1
|Герта (Берлин)
|05.11.2009
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Вентспилс (Вентспилс)
|22.10.2009
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)
|01.10.2009
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|17.09.2009
|86' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Вентспилс (Вентспилс)