Рафаэль Ромо - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Ромо
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|197
|Вес
|90
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Ромо
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|197
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ди Си Юнайтед
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|21.08.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:6
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.08.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|07.08.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|3:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|01.08.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:1
|Орландо Сити (Орландо)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|17.07.2022
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|09.07.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|7:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|05.07.2022
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|3:5
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|26.06.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|19.05.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19'
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|08.05.2022
|49' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:0
|Хьюстон (Хьюстон)