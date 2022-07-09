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    Рафаэль Ромо - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Рафаэль
    Фамилия Ромо
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 февраля 1990 (33 года)
    Рост 197
    Вес 90
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ди Си Юнайтед 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    21.08.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:6 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.08.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    14.08.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    07.08.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    04.08.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 3:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    01.08.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:1 Орландо Сити (Орландо)
    24.07.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.07.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    09.07.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 7:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    05.07.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 3:5 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    26.06.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    29.05.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 4:1 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    19.05.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19'
    15.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    08.05.2022 49' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:0 Хьюстон (Хьюстон)
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