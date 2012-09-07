Шон Сент-Леджер - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Сент-Леджер
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Сент-Леджер
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ирландия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2013
|Был в запасе
|Германия
|3:0
|Ирландия
|07.06.2013
|1' -90'
|Ирландия
|3:0
|Фарерские острова
|26.03.2013
|73' -90'
|Ирландия
|2:2
|Австрия
|22.03.2013
|Был в запасе
|Швеция
|0:0
|Ирландия
|07.09.2012
|1' -90'
|Казахстан
|1:2
|Ирландия