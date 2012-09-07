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    Шон Сент-Леджер - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Шон
    Фамилия Сент-Леджер
    Команда Колорадо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирландия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2013 Был в запасе Германия 3:0 Ирландия
    07.06.2013 1' -90' Ирландия 3:0 Фарерские острова
    26.03.2013 73' -90' Ирландия 2:2 Австрия
    22.03.2013 Был в запасе Швеция 0:0 Ирландия
    07.09.2012 1' -90' Казахстан 1:2 Ирландия
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