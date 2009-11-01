|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|6
|-12
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:3
|Шахтер (Донецк)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|24.04.2010
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|3:1
|Таврия (Симферополь)
|13.12.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|05.12.2009
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|28.11.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|21.11.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|71'
|01.11.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Днепр (Днепр)