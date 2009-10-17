|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Заря (Луганск)
|13.03.2010
|1' -67'
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.02.2010
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|67'
|12.12.2009
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|44'
|05.12.2009
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Динамо (Киев)
|29.11.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|22.11.2009
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|01.11.2009
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|24.10.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|17.10.2009
|1' -22'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Говерла (Ужгород)