Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008