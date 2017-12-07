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Юваль Шпунгин
Статистика
Юваль Шпунгин - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1987 (39), Рамат-Ган
#3 | Полузащитник
Израиль | Эстония
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2015/2016
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Вильярреал
0 : 1
07.12.2017
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Маккаби
0 : 1
02.11.2017
Астана
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Астана
4 : 0
19.10.2017
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
0 : 0
28.09.2017
Вильярреал
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
2 : 2
24.08.2017
Альтах
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Альтах
0 : 1
17.08.2017
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Паниониос
0 : 1
03.08.2017
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
1 : 0
27.07.2017
Паниониос
1' - 90'
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