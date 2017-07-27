|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:1
|Астана (Астана)
|19.10.2017
|1' -90'
|Астана (Астана)
|4:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|28.09.2017
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|24.08.2017
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:2
|Альтах (Альтах)
|17.08.2017
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|03.08.2017
|1' -90'
|Паниониос (Афины)
|0:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|27.07.2017
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Паниониос (Афины)