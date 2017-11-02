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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Астана
Маккаби - Астана: обзор матча 02 ноября 2017
Маккаби
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Астана
57'
П. Твумаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Астана
57'
ГОЛ! 0:1!
П. Твумаси
Пас отдал
А. Бейсебеков
39'
Желтая карточка
А. Тагыберген
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Маккаби
19
Даниэл
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
21
Берик Шаихов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
3-2-3
1
Райкович
13
Давидзаде
3
Бабен
18
Тиби
22
Рикан
21
Йейни
11
Атар
9
Блекмэн
9
Кьяртанссон
3-2-3-2
1
Ерич
44
Постников
15
Бейсебеков
2
Малый
24
Шитов
77
Шомко
8
Тагыберген
18
Маевский
10
Томасов
27
Твумаси
30
Кабананга
Остались в запасе
Маккаби
Астана
19
Даниэл
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
35
Александр Мокин
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
21
Берик Шаихов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
21
Берик Шаихов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Маккаби - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
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