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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Маккаби
Вильярреал - Маккаби: обзор матча 07 декабря 2017
Вильярреал
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Маккаби
60'
Н. Блекмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Маккаби
60'
ГОЛ! 0:1!
Н. Блекмэн
Пас отдал
Д. Мича
13'
Желтая карточка
Э. Тиби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Чука
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
3-2-2
25
Барбоса
3
Марин
2
Рукавина
14
Торрес
21
Сориано
33
Чука
9
Поведа
9
Гонсалес
3-4-1
1
Райкович
18
Тиби
13
Давидзаде
3
Бабен
3
Шпунгин
15
Мича
22
Рикан
23
Голаса
9
Блекмэн
Остались в запасе
Вильярреал
Маккаби
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Даниэль Лифшиц
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Вильярреал - Маккаби
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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