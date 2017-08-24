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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Альтах
Маккаби - Альтах: обзор матча 24 августа 2017
Маккаби
24.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Альтах
41'
В. Кьяртанссон
73'
Ш. Йейни
59'
Ф. Нецер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Альтах
87'
Желтая карточка
П. Саломон
79'
Желтая карточка
Ф. Нецер
ГОЛ! 2:1!
Ш. Йейни
Пас отдал
О. Атцили
73'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нецер
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
41'
Желтая карточка
Э. Тиби
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Маккаби - Альтах
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
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