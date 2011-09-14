Аркадиуш Гловацки - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Аркадиуш
|Фамилия
|Гловацки
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Аркадиуш
|Фамилия
|Гловацки
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2011
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|22.11.2011
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:1
|Интер (Милан)
|40'
|02.11.2011
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|86'
|18.10.2011
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|19'
|27.09.2011
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|14.09.2011
|1' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Трабзонспор (Трабзон)