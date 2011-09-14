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    Аркадиуш Гловацки - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Аркадиуш
    Фамилия Гловацки
    Команда Висла
    Состав Основной
    Родной город Познань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 82
    Статистика по турнирам
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