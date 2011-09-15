Николае Григоре - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Николае
|Фамилия
|Григоре
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буфтя
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Николае
|Фамилия
|Григоре
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буфтя
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бухарест
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Бухарест (Бухарест)
|01.12.2011
|1' -90'
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|03.11.2011
|29' -90'
|Легия (Варшава)
|3:1
|Бухарест (Бухарест)
|42'
|20.10.2011
|1' -81'
|Бухарест (Бухарест)
|0:1
|Легия (Варшава)
|29.09.2011
|1' -90'
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2011
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|Бухарест (Бухарест)