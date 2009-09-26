|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.11.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|87'
|21.11.2009
|1' -60'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2009
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|25.10.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.10.2009
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|26.09.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)