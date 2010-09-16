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    Диего Саха - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Диего
    Фамилия Саха
    Команда Расинг Клуб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 июня 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 3 -8 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2010 1' -90' АЕК (Афины) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    21.10.2010 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:0 АЕК (Афины)
    30.09.2010 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 АЕК (Афины)
    16.09.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
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