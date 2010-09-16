Диего Саха - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Саха
|Команда
|Расинг Клуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июня 1979 (43 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Саха
|Команда
|Расинг Клуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июня 1979 (43 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|3
|-8
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2010
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|21.10.2010
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|АЕК (Афины)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|АЕК (Афины)
|16.09.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)