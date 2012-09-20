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    Тиболт ван Акер - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Тиболт
    Фамилия ван Акер
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 77
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -74' Маритиму (Фуншал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    23.11.2012 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:2 Бордо (Бордо)
    25.10.2012 84' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    04.10.2012 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:0 Маритиму (Фуншал)
    20.09.2012 1' -46' Бордо (Бордо) 4:0 Брюгге (Брюгге)
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