Тиболт ван Акер - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Тиболт
|Фамилия
|ван Акер
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|77
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Тиболт
|Фамилия
|ван Акер
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -74'
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|25.10.2012
|84' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|1' -46'
|Бордо (Бордо)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)