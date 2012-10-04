Петер ван Ойен - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Петер
|Фамилия
|ван Ойен
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|79
Стоимость:
€ 375
тыс
|Имя
|Петер
|Фамилия
|ван Ойен
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -87'
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|12'
|23.11.2012
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|08.11.2012
|Был в запасе
|АИК (Стокгольм)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|25.10.2012
|1' -55'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|АИК (Стокгольм)
|04.10.2012
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Наполи (Неаполь)