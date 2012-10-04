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    Петер ван Ойен - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Петер
    Фамилия ван Ойен
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1992 (31 год)
    Рост 189
    Вес 79
    Стоимость:
    € 375
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -87' Наполи (Неаполь) 1:3 ПСВ (Эйндховен)
    12'
    23.11.2012 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:2 Днепр (Днепр)
    08.11.2012 Был в запасе АИК (Стокгольм) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    25.10.2012 1' -55' ПСВ (Эйндховен) 1:1 АИК (Стокгольм)
    04.10.2012 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 Наполи (Неаполь)
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