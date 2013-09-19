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    Любош Гушек - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Любош
    Фамилия Гушек
    Команда Сеница
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1984 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 81' -90' Эшторил (Эшторил) 1:2 Слован (Либерец)
    28.11.2013 Был в запасе Слован (Либерец) 1:2 Фрайбург (Фрайбург)
    08.11.2013 90' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Слован (Либерец)
    24.10.2013 1' -64' Слован (Либерец) 1:1 Севилья (Севилья)
    19.09.2013 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:2 Слован (Либерец)
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