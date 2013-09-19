Любош Гушек - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Любош
|Фамилия
|Гушек
|Команда
|Сеница
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1984 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Любош
|Фамилия
|Гушек
|Команда
|Сеница
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1984 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|81' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Слован (Либерец)
|28.11.2013
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|08.11.2013
|90' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Слован (Либерец)
|24.10.2013
|1' -64'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:2
|Слован (Либерец)