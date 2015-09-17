Хамди Салихи - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Хамди
|Фамилия
|Салихи
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Хамди
|Фамилия
|Салихи
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Скендербеу
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|26.11.2015
|1' -83'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Скендербеу (Корча)
|22.10.2015
|1' -23'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Скендербеу (Корча)
|13' 23'
|01.10.2015
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Скендербеу (Корча)
|17.09.2015
|70' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:1
|Бешикташ (Стамбул)