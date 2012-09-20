Штефан Куловиц - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Куловиц
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Куловиц
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|46' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|09.11.2012
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Рапид (Вена)
|45'
|25.10.2012
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:4
|Байер (Леверкузен)
|04.10.2012
|88' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Рапид (Вена)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)