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Дьемерси Мбокани
Статистика
Дьемерси Мбокани - статистика
Завершил карьеру
22 ноября 1985 (40), Киншаса
#70 | Нападающий
185 см | 80 кг
ДР Конго
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Тоттенхэм
2 : 0
10.12.2020
Антверпен
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Антверпен
3 : 1
03.12.2020
Лудогорец
84' - 90'
Лига Европы, 4 тур
ЛАСК
0 : 2
26.11.2020
Антверпен
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Антверпен
0 : 1
05.11.2020
ЛАСК
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Антверпен
1 : 0
29.10.2020
Тоттенхэм
1' - 90'
29'
90'
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