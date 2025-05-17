Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жорже Тейшейра - статистика

Завершил карьеру
27 августа 1986 (40), Лиссабон
#5 | Защитник
188 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
12
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС
0 : 3
17.05.2025
Морейренcе
46' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
6 : 0
27.04.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
АВС
1 : 1
19.04.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Брага
4 : 1
13.04.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
4 : 1
30.03.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
2 : 0
15.03.2025
АВС
48' - 90'
55'
Португалия. Примейра, 25 тур
АВС
0 : 1
08.03.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
АВС
2 : 2
23.02.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 1
16.02.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
АВС
1 : 2
08.02.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
01.02.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Морейренcе
1 : 1
04.01.2025
АВС
1' - 90'
79'
Португалия. Примейра, 16 тур
АВС
1 : 1
28.12.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
АВС
1 : 1
15.12.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
АВС
0 : 1
01.12.2024
Брага
1' - 76'
76'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
09.11.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 3
03.11.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
АВС
0 : 5
28.10.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
82' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
80' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
АВС
1 : 0
25.08.2024
Витория Гимараеш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
4 : 2
16.08.2024
АВС
66' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 1 тур
АВС
1 : 1
10.08.2024
Насьональ
Был в запасе
Главные новости
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
1
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
5
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
17
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+