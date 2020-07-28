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Динамо Загреб
Морис Валинчич
Статистика
€ 2,50 млн
Морис Валинчич - статистика
Динамо Загреб
17 ноября 2002 (23)
#25 | Защитник
Хорватия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Загреб
3 : 2
28.07.2026
Тун
1' - 120'
112'
74'
Лига чемпионов, 2 раунд
Тун
1 : 1
21.07.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
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Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
2
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Загреб
3 : 2
28.07.2026
Тун
1' - 120'
112'
74'
Лига чемпионов, 2 раунд
Тун
1 : 1
21.07.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
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