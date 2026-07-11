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Локомотив
Игорь Телеляев
Статистика
Игорь Телеляев - статистика
Локомотив
17 апреля 2008 (18)
#79 | Защитник
178 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
11.07.2026
Спартак
Был в запасе
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