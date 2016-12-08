Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010