Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Сельта
Панатинаикос - Сельта: обзор матча 08 декабря 2016
Панатинаикос
08.12.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
4'
Д. Гуидетти
76'
Ф. Орельяна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Сельта
90'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
Г. Кутрумпис
️️️️
Р. Лод
83'
82'
Замена
П. Систо
️️️️
Ф. Орельяна
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Орельяна
Замена
С. Лето
️️️️
Л. Вильяфаньес
70'
Желтая карточка
М. Вакасо
69'
63'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Васс
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Л. Риналди
60'
Желтая карточка
Р. Лод
34'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
У. Мальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
6
Зека
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ПП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
4-5-1
15
Стил
3
Хухумис
6
Иванов
4
Моледо
27
Место
22
Вакасо
19
Вильяфаньес
17
Лод
6
Зека
40
М'Поку
7
Риналди
4-3-2-1
36
Бланко
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Васс
14
Орельяна
10
Бонгонда
11
Гуидетти
17
Лод
4
Кутрумпис
4
Кутрумпис
17
Лод
7
Риналди
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Риналди
19
Вильяфаньес
5
Лето
5
Лето
19
Вильяфаньес
11
Гуидетти
21
Гомес
21
Гомес
11
Гуидетти
10
Васс
21
Диас
21
Диас
10
Васс
14
Орельяна
77
Систо
77
Систо
14
Орельяна
Остались в запасе
Панатинаикос
Сельта
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Панатинаикос - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Панатинаикос
Сельта
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+