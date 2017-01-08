Элини Димуцос - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Элини
|Фамилия
|Димуцос
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Элини
|Фамилия
|Димуцос
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Марсель (Марсель)