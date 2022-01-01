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Томаш Цивка
Статистика
Томаш Цивка - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1988 (38)
#7 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
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