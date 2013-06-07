Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010