Эндрю Кеох - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Кеох
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Кеох
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ирландия
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2013
|Был в запасе
|Ирландия
|3:0
|Фарерские острова
|26.03.2013
|Был в запасе
|Ирландия
|2:2
|Австрия
|22.03.2013
|83' -90'
|Швеция
|0:0
|Ирландия
|12.10.2012
|69' -90'
|Ирландия
|1:6
|Германия
|90'
|07.09.2012
|Был в запасе
|Казахстан
|1:2
|Ирландия