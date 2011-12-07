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Скотт Чипперфилд
Статистика
Скотт Чипперфилд - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1975 (50)
#11 | Защитник
180 см | 77 кг
Австралия | Швейцария
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Базель
2 : 1
07.12.2011
Манчестер Юнайтед
83' - 90'
Лига Чемпионов, 5 тур
Оцелул
2 : 3
22.11.2011
Базель
74' - 90'
Лига Чемпионов, 4 тур
Бенфика
1 : 1
02.11.2011
Базель
1' - 89'
64'
Лига Чемпионов, 3 тур
Базель
0 : 2
18.10.2011
Бенфика
85' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 3
27.09.2011
Базель
78' - 90'
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