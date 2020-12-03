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Мигель Анхель Мойя
Статистика
Мигель Анхель Мойя - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 1984 (42), Биниссалем
#13 | Вратарь
187 см | 83 кг
Испания
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Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
03.12.2020
Риека
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
26.11.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
05.11.2020
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.10.2020
Наполи
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Риека
0 : 1
22.10.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
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