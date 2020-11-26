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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад
АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад: обзор матча 26 ноября 2020
АЗ Алкмаар
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Боадю
90'
+3
86'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
М. Оярсабаль
82'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
Желтая карточка
П. Хацидиакос
79'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
76'
75'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
73'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
73'
Замена
Р. Лопес
️️️️
А. Янузай
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
71'
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Гюдмюндссон
71'
Желтая карточка
Й. Свенссон
42'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-1-3-2-1
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
21
Карлссон
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
24
Ле Норман
6
Элустондо
18
Монреаль
23
Мерино
36
Субименди
24
Янузай
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
10
Боадю
80
Гюдмюндссон
10
Оярсабаль
3
Меркеланц
3
Меркеланц
10
Оярсабаль
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
24
Янузай
12
Лопес
12
Лопес
24
Янузай
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Реал Сосьедад
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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