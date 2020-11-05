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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - АЗ Алкмаар
Реал Сосьедад - АЗ Алкмаар: обзор матча 05 ноября 2020
Реал Сосьедад
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
58'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - АЗ Алкмаар
90'
+2
Желтая карточка
Й. Свенссон
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
89'
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Мерино
76'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Дрейф
71'
Замена
Т. Велтхуйс
️️️️
К. Стенгс
70'
Замена
Т. Летшерт
️️️️
П. Хацидиакос
65'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Гюдмюндссон
63'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Й. Карлссон
62'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
М. Боадю
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
62'
ГОЛ! 1:0!
Порту
Пас отдал
М. Оярсабаль
58'
Желтая карточка
Д. Сильва
45'
+1
7'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
56
Элбер Эвора
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
23
Мерино
6
Гевара
10
Оярсабаль
21
Сильва
10
Порту
9
Исак
2-1-3-2-2
40
Бизот
4
Хацидиакос
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
23
Мерино
36
Субименди
36
Субименди
23
Мерино
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
14
Стенгс
4
Велтхуйс
4
Велтхуйс
14
Стенгс
10
Боадю
26
Эвьен
26
Эвьен
10
Боадю
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
4
Хацидиакос
5
Летшерт
5
Летшерт
4
Хацидиакос
21
Карлссон
9
Дрейф
9
Дрейф
21
Карлссон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
АЗ Алкмаар
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
56
Элбер Эвора
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
56
Элбер Эвора
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Реал Сосьедад - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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