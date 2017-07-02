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Элизеу
Статистика
Элизеу - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1983 (42)
#19 | Защитник
177 см | 72 кг
Португалия | Кабо-Верде
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Статистика по турнирам
Кубок конфедераций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
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Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Испания. Примера 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Португалия
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок конфедераций, Матч за 3-е место
Португалия
2 : 1
02.07.2017
Мексика
1' - 90'
Кубок конфедераций, 1/2 финала
Португалия
0 : 0
28.06.2017
Чили
1' - 90'
Кубок конфедераций, 3 тур
Новая Зеландия
0 : 4
24.06.2017
Португалия
1' - 90'
37'
Кубок конфедераций, 2 тур
Россия
0 : 1
21.06.2017
Португалия
66' - 90'
Кубок конфедераций, 1 тур
Португалия
2 : 2
18.06.2017
Мексика
Был в запасе
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