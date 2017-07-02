Статистика по турнирам

Кубок конфедераций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Испания. Примера 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010