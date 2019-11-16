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Рене Крхин
Статистика
Рене Крхин - статистика
Завершил карьеру
21 мая 1990 (36)
#21 | Полузащитник
186 см | 78 кг
Словения
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словения
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Словения
1 : 0
16.11.2019
Латвия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Словения
0 : 1
13.10.2019
Австрия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Северная Македония
2 : 1
10.10.2019
Словения
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Словения
3 : 2
09.09.2019
Израиль
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2 : 0
06.09.2019
Польша
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Словения
1 : 1
24.03.2019
Северная Македония
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Израиль
1 : 1
21.03.2019
Словения
1' - 90'
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