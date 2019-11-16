Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009