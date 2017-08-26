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    Мапу Янга-Мбива - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Мапу
    Фамилия Янга-Мбива
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 1989 (33 года)
    Рост 184
    Вес 77
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Лион (Лион) 3:2 Ницца (Ницца)
    12.05.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 3:2 Лион (Лион)
    03.12.2017 Был в запасе Кан (Кан) 1:2 Лион (Лион)
    29.11.2017 Был в запасе Лион (Лион) 1:2 Лилль (Лилль)
    26.11.2017 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:5 Лион (Лион)
    19.11.2017 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    13.10.2017 1' -90' Лион (Лион) 3:2 Монако (Монако)
    48'
    26.08.2017 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
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