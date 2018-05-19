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Мапу Янга-Мбива
Статистика
Мапу Янга-Мбива - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1989 (37)
#2 | Защитник
184 см | 77 кг
Франция | ЦАР
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
3 : 2
19.05.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
3 : 2
12.05.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1 : 2
03.12.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1 : 2
29.11.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0 : 5
26.11.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
0 : 0
19.11.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
3 : 2
13.10.2017
Монако
1' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 0
26.08.2017
Лион
Был в запасе
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