|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:2
|Ницца (Ницца)
|12.05.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|3:2
|Лион (Лион)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|1:2
|Лион (Лион)
|29.11.2017
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|26.11.2017
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:5
|Лион (Лион)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|13.10.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|3:2
|Монако (Монако)
|48'
|26.08.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)