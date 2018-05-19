Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 19 мая 2018
Лион
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
3 : 2
Завершен
Ницца
49'
М. Депай
66'
М. Депай
87'
М. Депай
18'
А. Плеа
89'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ницца
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Плеа
Пас отдал
М. Ле Марша
ГОЛ! 3:1!
М. Депай
Пас отдал
Б. Траоре
87'
Желтая карточка
Рафаэл
71'
71'
Желтая карточка
А. Плеа
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
66'
54'
Желтая карточка
В. Бенитес
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
49'
Желтая карточка
Ж. Морель
40'
21'
Желтая карточка
М. Балотелли
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
3-1-1-2-1
16
Горжелен
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
4-3-3
44
Бенитес
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
6
Марлон
14
Сери
61
Тамез
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
14
Плеа
Остались в запасе
Лион
Ницца
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лион - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Лион
Ницца
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+